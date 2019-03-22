NBA》暴龍磨合期結束？ 林書豪重新找回驚人效率

林書豪最近7場比賽與剛加盟暴龍時的表現判若兩人。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪在季中被老鷹隊買斷後加盟多倫多暴龍隊，他在剛加盟的前幾場不僅狀態不佳，對上活塞隊的比賽難得先發出賽，竟繳出8投0中的糟糕表現，不過最近7場比賽林書豪揮別陰霾，重新變回那個在老鷹隊有著精彩效率的他。

初來乍到的林書豪，在多倫多暴龍隊的前7場比賽，不僅命中率只有2成69，三分球更是一顆未進，就連罰球命中率也只剩下低於賽季平均的76.9%，只能拿下6.3分，慘澹的表現讓教練納斯（Nick Nurse）都曾批評林書豪在場上「一臉不知所措」。

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但在最近的7場比賽裡，林書豪重新找回他的高效率，平均得分10.1分，命中率高達5成37，三分也有3成04的水準，在對上東部墊底的尼克隊時更刷出暴龍生涯新高的20分，彷彿回到老鷹隊時的高效率版本林書豪。

林書豪的回歸對於目前的暴龍隊來說相當重要，雖然替補控衛范維利特（Fred VanVleet）傷癒歸隊，但明星後衛羅利（Kyle Lowry）卻因右腳踝傷勢缺陣，林書豪在角色不變，繼續留守板凳的情況下，如果能持續提供給暴龍隊穩定的火力支援，那羅利便能待傷勢完全復原後再行回歸，暴龍隊的季後賽也能走得更長遠。

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