SBL》全場球迷拿梅奧大海報助陣 達欣仍不敵台啤

達欣梅奧切入。（記者黃耀徵攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕SBL達欣今舉行本季首個主場日，現場發給進場球迷大型的梅奧海報，老婆也到現場加油，梅奧則用好表現回應，攻下全隊最高26分，外加8助攻和6抄截，可惜獨木難撐大廈，終場達欣82：99不敵台啤。

達欣本季戰績滑落至15勝17敗，暫居第5，其中碰上台啤僅1勝5敗，璞園更是6場全輸。教練范耿祥坦言，季後賽首輪最不想遇到璞園。

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SBL達欣主場日，大小球迷開心領取梅奧海報。（記者黃耀徵攝）

達欣蘇翊傑前一場因揮拳事件遭禁賽，今又傳出膝傷本週都將缺席；林宜輝昨撞傷肩膀退場，賽後還要再做進一步檢查，才知道傷勢如何。

台啤塞瑟夫身高達211公分，是本季最高洋將，但外線火力凶猛，此站豪取全場最高32分，其中三分球5投4中，讓達欣防守疲於奔命。主帥周俊三表示，塞瑟夫具有內線牽制力，若外線也能發揮，全隊的攻勢將更活絡。

台啤賽瑟夫。（記者黃耀徵攝）

終場台啤以99比82擊敗達欣，拿下勝利。（記者黃耀徵攝）

達欣梅奧上籃得分。（記者黃耀徵攝）

台啤塞瑟夫跳投。（記者黃耀徵攝）

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