自由車》屏東烈日曬傷、騎到恍惚 企業菁英堅持環島送暖

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今邁進第3天。（大會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今邁進第3天，從台南市發出發途經高雄市、屏東縣穿越3個縣市後到大鵬灣為止，今共騎行了115公里，面對南郭熱情的太陽，雖然不少車友都已經被曬傷，甚至有人扭傷，但63名車友仍發揮毅力完騎，明天將面對難度頗高的壽卡，總召楊崇銘也要求大家要早點休息以更充足的體力迎接挑戰。

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今從台南市出發，雖然今天溫度稍降，但南部太陽依舊非常猛烈，讓不少車友都出現被曬傷的情況，而且環台已經進入第3天，不少車友難免會騎到有愰神的現象，還有兩名車手出現扭傷的現象，但總召楊崇銘說：「連屏東縣處長都跟我開玩笑說，『南部的太陽是有牙齒的』，但很感動63名車友還是努力的完成今天的行程，我跟大家都一樣累，但看到大家的堅持，我當領騎更是不能說累。」

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獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今邁進第3天。（大會提供）

由63名台灣企業菁英車友組成的鐵騎車隊今途中經過高雄市，由於高雄市長韓國瑜人在香港，由高雄市教育處長吳榕峰代為接見63位環台的車友，車隊也為高雄市捐出50位小朋友的獎學金，總召楊崇銘透露，處長吳榕峰自己也喜歡騎自行車的習慣，更透露如果明年可以早點通知，「處長都願意跟我們車隊一同騎個1、2天，讓我非常感動」楊崇銘說。

由於高雄市長韓國瑜人在香港，由高雄市教育處長吳榕峰代為接見63位環台的車友。（大會提供）

車隊最後到屏東縣由副督察長孫嗣翔代表接見，車隊也發出給屏東縣40名小朋友獎學金，也獲得屏東縣政府的表揚。但鐵騎環台隊伍明天將挑戰南迴公路的最高點、海拔460公尺的壽卡，總召楊崇銘說：「壽卡就像是單車人眼中的聖山，沒騎過壽卡等於是沒騎過自行車，但壽卡確實難度很高，我也跟隊友要求要提早休息養足精神好接受明天大魔王的挑戰。」

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