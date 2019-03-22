體操世界盃》「鞍馬王子」李智凱杜哈站驚險摘第3金 進軍東奧更篤定

「鞍馬王子」李智凱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱今在體操世界盃杜哈站決賽，雖一度出現小失誤，但靠著拿手的湯瑪士迴旋完美演繹，總分15.400與日本好手龜山耕平同為最高分，最終以較高的8.900實施分驚險奪金，李智凱拿下3站世界盃系列賽冠軍後，更有把握能搶下東奧門票。

李智凱在雅加達亞運風光奪金，去年11月世界盃德國站，同時也是奧運搶分首站，他以15.508分強勢奪金；今年初李智凱在墨爾本站再以15.266擊敗中國勁敵翁浩摘冠，顯見狀態絕佳。

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雖然上週巴庫站因發燒影響發揮，預賽階段爆冷淘汰，李智凱經調整後於杜哈站捲土重來，預賽以難度6.2分、總分15.166分取得第1名晉級。

今李智凱排在第4位登場，雖然倒立時發生小失誤，但招牌湯瑪士迴旋的動作十分流暢，總分與日本好手龜山耕平同為15.400分，但李智凱以實施分8.900勝出，驚險收下金牌。

2020年奧運資格計算方式，8站世界盃系列賽取3站最佳成績，李智凱率先取得3金、90分積分，建立爭奪奧運門票的領先優勢，但後面還有4站賽事，難料是否最後出現積分相同的情況，將再比3站總分決定唯一出線者。

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