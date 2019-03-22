羽球》與香港苦戰五點 台灣隊亞洲混團八強止步

白馭珀。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕第二屆亞洲混合團體賽於香港舉行，晉級八強的台灣隊昨天與地主香港，爭奪四強門票，雙方纏鬥到最後一兵一卒，可惜台灣隊最後一點混雙吞敗，終場以2：3，連續兩屆都止步八強。

第一點由男雙楊博涵／盧敬堯兩人以21：16、23：21擊敗香港張德正／楊銘諾，第二點女單梁庭瑜面對香港一姐張雁宜，先盛後衰，以21：11、6：21、7：21吞敗，雙方各拿一點。

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第三點男單台灣派出19歲小將李佳豪，他生涯首次交手世界排名第13的香港一哥伍家朗，李佳豪首局攻擊犀利，先馳得點，對方經驗好，很快扳平局數，李佳豪決勝局一路與對手纏鬥，鏖戰55分鐘，以21：17、14：21、17：21輸球，讓香港隊取得聽牌優勢。

不過第四點女雙白馭珀／吳玓蓉以21：17、22：20拍下世界排名第40的吳詠瑢／楊雅婷，雙方戰成2：2。

決勝點由混雙曾敏豪／謝沛珊以20：22、17：21敗給香港鄧俊文／吳芷柔，儘管已經接近午夜，現場仍有不少球迷，為地主選手加油。

四強組合為衛冕軍日本對印尼，地主香港將交手中國，博斯體育二台將直播。

吳玓蓉（右前）。（資料照，記者林正堃攝）

李佳豪。（資料照，記者林正堃攝）

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