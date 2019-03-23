網球》謝淑薇再戰世界球后 邁阿密女單開胡對大坂直美

謝淑薇將再戰日本現任世界球后大坂直美。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的邁阿密網賽，謝淑薇女單旗開得勝， 6：2、7：5擊退美國地主瑞絲克（Alison Riske），32強即將再戰日本的現任世界球后大坂直美，小薇準備討回今年元月澳網大滿貫惜敗之仇。

這項北美硬地大賽單打多達128籤，第27種子謝淑薇首輪免戰直接晉級，次輪初登場面對過去兩度交手皆敗的瑞絲克，小薇汲取經驗有備而來，開賽施展靈活多變的刁鑽打法，兩度破發拉開差距，儘管聽牌時遭老冤家回破，她隨即再度突破滅火，順勢搶下首盤。次盤謝淑薇克服開局落後，又互破拉鋸至盤末，第4個賽末點逼得勁敵再見雙誤，總計激戰1小時24分鐘，直落2贏得對戰首勝。

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謝淑薇已連續第2年挺進第3輪，接下來強碰已有兩座大滿貫女單冠軍的「日本小威」大坂直美，先前澳網小薇以柔克剛， 可惜力戰3盤氣力放盡，才以7：5、4：6、1：6遭21歲美日混血強敵大逆轉，如今又相逢她準備再創驚奇。32籤的女雙方面，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）排第3種子，首戰美國東道主組合克莉絲汀（Kaitlyn Christian）、穆罕默德（Asia Muhammad）。

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