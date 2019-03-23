NBA Live》林書豪5分2籃板 暴龍第三節遭雷霆逆轉

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 雷霆 22 26 15 63 暴龍 29 29 17 76

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 阻攻 失誤 得分 林書豪 2-3 1-2 0-0 1 2 0 0 0 5

第四節

第三節

易籃後，雷霆開啟追分模式，在P.喬治領軍下打出一波7：3的攻勢稍微將分差縮小，不過暴龍很快就又把分數拉了回來，今天命中率相當恐怖的西亞卡姆，此時又開始暴走，連連切入得分，一次三分打更讓兩隊比數來到13分之差。

不過雷霆的反攻也來得很快，P.喬治先在外線命中，魏斯布魯克又切入得分，加上亞當斯的罰球和佛格森的三分彈，打出9：0攻勢，又把比分差追到個位數，伊巴卡趕緊在中距出手止血，林書豪此時也被換上場，沒想到雷霆接下來打出一波11：0攻勢，外線12投8中，直接把比分超前，第三節打完暴龍80：83遭雷霆逆轉超前，林書豪在本節僅抓下1籃板。

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第二節

次節回來，林書豪此時也替換范維利特上場，不到20秒就切入上籃拿下2分，雷霆也趕緊叫出暫停，暫停過後暴龍進攻出現小當機，讓雷霆有機可趁靠著三分打將比數追進，不過林書豪先漂亮助攻D.格林得分，自己外線也開張，暴龍內外開花，一舉將領先分數拉開到雙位數。

暫停過後，雷霆重整旗鼓打出一波5：0，一鼓作氣將比分差距縮小，暴龍喊出暫停，林書豪此時也下場休息，接下來暴龍在三分線命中率突然急速下降，將近2分鐘兩隊都沒能得分，雷霆靠著P.喬治切入砍進2分，一度將比分差縮小到僅剩1分，不過雷納德連投帶罰先拿4分，D.格林也找外線手感，打出一波9：0攻勢，上半場打完暴龍58：48領先雷霆。

第一節

暴龍西亞卡姆開賽先聲奪人馬上飆進三分球，接下來暴龍卻連續出現兩次失誤，讓雷霆連拿5分，暴龍射手D.格林雖然頻頻在外線開火，不過雷霆J.葛蘭特也不客氣回敬，兩隊展開激戰，比分呈拉鋸戰。



西亞卡姆接下來在籃下連拿6分，一口氣甩開對手，雷霆施洛德（Dennis Schroder）雖然在外線命中，不過范維利特最後0.5秒切入放進兩分，首節打完暴龍以29：22暫時領先雷霆，而台裔後衛林書豪首節則是坐板凳，沒有獲得上場時間。

兩隊先發陣容：

雷霆先發五人：魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George）、亞當斯 （Steven Adams）、佛格森（Terrance Ferguson）、J.葛蘭特（Jerami Grant）

暴龍先發五人：范維利特（Fred VanVleet）、雷納德（Kawhi Leonard）、D.格林（Danny Green）、西亞卡姆（Pascal Siakam）、M.加索（Marc Gasol）

賽前

台裔後衛林書豪本季出賽64場，平均上場時間19.9分，場均有10.2分、3.3助攻、2.4籃板，投籃命中率有45.0％，三分球命中率則29.7％，前役替補出戰尼克繳出轉隊後新高的20分。

已經確定晉級季後賽的暴龍目前以51勝21敗暫居東部第二，近10戰拿下6勝，雷霆則是排在西部第5名，戰績42勝27敗。

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