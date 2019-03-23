MLB》 紅人傷大將 明星二壘手拉傷退場

簡尼特（中）被教練和防護員攙扶下場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊明星二壘手簡尼特（Scooter Gennett）在今天對上釀酒人的中的一次防守讓他的腹股溝造成了傷勢，球團在賽後表示簡尼特會進行MRI檢查。

簡尼特在比賽中完成了一次滾地球的守備時，疑似重心不穩倒在地上完成傳球，但他在傳球後卻抱住了自己的腹股溝處，遲遲無法站起來，而在這次傳球後，簡尼特需要靠著總教練貝爾（David Bell）和防護員Steve Baumann 的攙扶才能走下球場。

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貝爾在賽後表示:「我不清楚他（簡尼特）是在跌倒時還是傳球時拉傷，但他自己表示感覺到有東西拉到了。」

簡尼特是過去兩個賽季紅人隊的先發二壘手，在上一季繳出打擊率3成10，23發全壘打和92分打點的成績，同時成功入選生涯第一次的明星賽。

若簡尼特的傷勢導致他無法準時開季的話，紅人陣中的頂級新秀森索（Nick Senzel）將頂替他的位置，成為開季紅人的先發二壘手。

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