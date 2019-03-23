MLB》張育成有機會？ 印地安人教頭想補二壘手

張育成。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕印地安人內野開季傷兵頻傳，明星游擊手林多（Francisco Lindor）右小腿拉傷，開季確定將待在傷兵名單內，二壘手奇普尼斯（Jason Kipnis）也出現傷情，對此，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）有意再增加一名二壘手，能守游擊、二壘和三壘的台灣小將張育成有望成為選項之一。

林多開季確定確定待在傷兵名單，最快4月5日才能歸隊，總教練法蘭柯納透露，先發游擊可能將由史塔曼茲（Eric Stamets）頂替，而奇普尼斯右小腿也出現輕微拉傷的情況，將會休養7到10天，然後再做評估，法蘭柯納認為儘管莫洛夫（Max Moroff）可以補上空缺，但球隊仍需要增加一名二壘手。

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若是奇普尼斯持續養傷，張育成有望成為二壘的後補人選，他從2014年以游擊手身分進入印地安人體系，還加練了二壘、三壘守位，去年他在小聯盟守了94場游擊、守備率9成75，另有23場三壘，其餘9場為二壘。

張育成今年大聯盟春訓表現亮眼，出賽11場，20打數敲出6支安打，含1發全壘打，有5分打點，打擊率達3成，雖然因傷下放小聯盟，但他目前在3A熱身賽中已經敲出2轟、5打點，手感仍相當不錯。

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