網球》爆冷！提姆、錦織圭雙雙吞敗 邁阿密止步次輪

提姆止步次輪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密大師賽進入第二輪就爆出冷門，第3種子提姆（Dominic Thiem）遭胡卡茲 （Hubert Hurkacz）直落二拍落；第5種子錦織圭激戰三盤後敗給塞爾維亞拉約維奇（Dusan Lajovic），兩人雙雙敗給非種子選手，止步次輪。

錦織圭與拉約維奇在64強戰打頭陣出賽，錦織圭先盛後衰，先強勢拿下首盤後遭倒趕兩盤，決勝盤先遭拉約維奇破發，之後一度逼出對手破發點，不過沒能拿下，終場拉約維奇以2：6、6：2、6：3獲勝，晉級第三輪。

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才剛在印地安泉大師賽擊敗費德爾（Roger Federer）奪冠的奧地利好手提姆也遭非種子選手拍落，苦戰1小時17分後以兩個4：6敗給年僅22歲的波蘭選手胡卡茲。另外，球王喬科維奇（Novak Djokovic）面對澳洲好手湯米奇（Bernard Tomic）首盤一度陷入苦戰，進入搶七決勝局，不過及時回穩，以7：6、6：2晉級第三輪。

錦織圭激戰三盤後吞敗。（歐新社）

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