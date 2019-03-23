籃球》怪物新人威廉森豪取25分 助杜克擊敗對手挺進第二輪

威廉森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019NCAA年度錦標賽第一輪，怪物新人威廉森（Zion Williamson）在今天拿下25分，幫助杜克以85-62擊敗北達科塔州立大學晉級第二輪。

在威廉森膝傷歸隊後，杜克逐漸找回了自己的勝利方程式，目前已經連續拿下了四場勝利。

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威廉森今天命中率極高，有16投12中的表現，同時他的好搭擋R.J.巴瑞特（RJ Barrett）雖然一開始的狀態不佳，但最後順利找回狀態，最後繳出繳出26分14籃板的成績。

今天杜克一開始開賽的狀態並不理想，開賽五分鐘後還以12比5落後，但雖後威廉森扛起球隊攻擊重任，在上半場剩下的15分鐘拿下了球隊七顆進球中的四顆，但球隊半場打完僅以31-27四分領先。

但下半場杜克找回手感，開賽五分鐘就打出一波19-5的攻勢揚長而去，而威廉森更是包辦了這波攻勢其中11分的得分，接下來杜克就沒有給對手任何機會追進比分，以23分之差擊潰了對手。

杜克本場比賽不只進攻端有高達五成的投籃命中率，同時在防守端做的非常出色，迫使對方整場出現了13次的失誤，同時讓對手的三分命中率僅27.6%。

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