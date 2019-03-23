NBA》林書豪只拿5分 暴龍被雷霆砍進20顆三分球輸球

林書豪切入上籃。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍今日在主場一度領先對手13分，卻在第三節失守遭逆轉，全場更被投進20顆三分球，最終以109：116不敵雷霆，林書豪此仗進帳5分、3籃板及1助攻，無法幫助龍軍在主場獲勝。

暴龍上半場三分球準度驚人，14次出手、命中8球，但下半場變成客隊火力四射，雷霆全場砍進20顆三分球，也順利在客場打出逆轉秀，並終止4連敗低潮。

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林書豪此仗上陣14分09秒，在獲得4次出手機會，他以切入上籃、投進三分球，拿到5分，外帶3籃板及1助攻，暴龍主帥納斯（Nick Nurse）此仗多以先發球員為主，使板凳球員表現普遍不佳。

暴龍表現最佳為雷納德（Kawhi Leonard）37分、西亞卡姆（Pascal Siakam）挹注25分，但失誤偏多，雷納德8失誤、西亞卡姆7失誤，射手格林（Danny Green）砍進6顆三分球、斬獲19分，板凳表現最好為伊巴卡（Serge Ibaka）11分。

雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）18分、13助攻及11籃板，締造本季第28次大三元，P.喬治（Paul George）進帳5顆三分球、攻下28分，葛蘭特（Jerami Grant）挹注5顆三分球、拿到19分，佛格森（Terrance Ferguson）11分，至於板凳還有施洛德（Dennis Schroder）成功出擊，他繳出26分、7助攻與6籃板，其中末節就進帳12分，一人得分就大勝暴龍板凳群的18分。

雷納德（左）砍下全場最高37分。（USA TODAY Sports）

林書豪成功擋下P.喬治的進攻。（美聯社）

魏斯布魯克締造本季第28次大三元。（美聯社）

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