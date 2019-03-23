NBA》大鬍子哈登再發威 飆61分生涯新高擊敗馬刺

哈登（右）續寫生涯新高記錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今在自家主場迎戰馬刺，哈登（James Harden）狂飆61分創生涯新高，本季第八度攻破50分，並在末節連續命中三記關鍵三分彈，終場火箭以111：105擊敗馬刺。

上半場火箭打的強勢，首節哈登砍27分，助隊中場拿下15分領先。不過馬刺第三節後來居上，開節先拉出一波16：3攻勢追到6分落後，並在博爾特（Jakob Poeltl）壓哨補籃命中扳平比數。

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末節形成拉鋸戰，雙方數度互換領先，最後3分58秒開始，哈登連續命中三顆關鍵三分球加上一次後仰跳投，助火箭要回領先，決勝的最後2分鐘馬刺陷入德分荒，僅佛比斯（Bryn Forbes）命中一記三分彈，最後由火箭有驚無險獲勝。

以數據來看，此役是哈登的個人秀，整場比賽狂砍生涯新高61分、7籃板，保羅（Chris Paul）也有18分、5助攻。卡培拉（Clint Capela）7分、16籃板，P.J.塔克（P.J. Tucker）也抓下10籃板。

馬刺則是整體平均，佛比斯三分球三投全中，攻下全隊最高分20分，D.懷特（Derrick White）挹注18分、8籃板，德羅森（DeMar DeRozan）也有16分，8籃板、8助攻。

德羅森（右）繳全能表現。（美聯社）

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