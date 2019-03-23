MLB》偶像朗神盛讚前途無量 大谷：很光榮

一朗在退休記者會上盛讚大谷。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕水手45歲老將鈴木一朗日前宣布退休，並在記者會上大讚大谷翔平能成為世界最棒的選手，看好他投出單季20勝、當打者能敲50轟，相繼抱回塞揚獎、年度MVP和全壘打王。大谷今天受訪時坦言受寵若驚，相當感謝前輩的欣賞。

大谷翔平7歲時就視鈴木一朗為偶像，海外開幕戰首戰還難得熬夜守在電視機前面，就為了一睹朗神最後身影，大谷表示，他得知一朗退休後，就馬上傳訊息恭喜他，一朗也有回他訊息，「我真的非常感激，因為他可能很忙。」

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對於鈴木一朗在記者會上提到他，大谷翔平認為這是非常光榮的事情，「很感謝他在退休記者會上還特別提到我。」

大谷目前積極復健當中，目標是在5月初以指定打擊的身分復出，未來他將會在球場進行打擊練習和模擬賽，也可能很快就會到小聯盟進行復健賽，大谷表示，今年和去年很不一樣，但復健過程一切順利，雖然感覺已經準備好了，但仍要以重返球場去努力，希望能盡快歸隊。

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