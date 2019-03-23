MLB》前明星捕手擠進紅雀開季名單 挑戰生涯第二春

威特斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕威特斯（Matt Wieters）成功擠進紅雀的開季名單中，他將成為莫里納（Yadier Molina）的替補捕手。

休季期間威特斯與紅雀簽下小聯盟合約，若他升上大聯盟將先拿到150萬美元的合約，出賽超過40場又能多拿到10萬美元，接下來每多10場還會再多10萬，最多可拿到50萬美元的激勵獎金，而最後如果都能達成，他的年薪將能來到200萬美元。。

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為了空出名單給威特斯，球隊將會把左投史瑞夫（Chasen Shreve）放入指定轉讓名單中。

威特斯過去在金鶯時期曾四度入選明星賽，過去兩年待在國民隊的成績不算理想，去年打擊率僅2成38，同時繳出8發全壘打和30分打點。同時也飽受傷病困擾，去年曾兩度進入傷兵名單，缺席了超過兩個月。

但由於他的經驗豐富，所以最終他成功擠掉潘尼亞（Francisco Pena）成為球隊的二號捕手，有機會於紅雀重振旗鼓，打出生涯第二春。

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