NBA》林書豪切入秀高難度上籃 球迷對此抱不平（影音）

Jeremy Lin gets to the basket on @NBATV!#WeTheNorth 41#ThunderUp 32 pic.twitter.com/82BtiALqPT — NBA （@NBA） 2019年3月23日

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在主場以109：116不敵雷霆，台裔後衛林書豪雖然僅拿5分、3籃板及1助攻，但第二節大秀一記高難度上籃，還登上NBA官方推特，也引起球迷熱議。

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林書豪首節坐板凳沒有上場機會，第二節開局上來才18秒就與隊友伊巴卡完成擋切配合，連過2人直搗禁區，並閃過諾埃爾（Nerlens Noel）的封阻，切入上籃得分，也讓對方趕緊喊出暫停。高難度上籃讓現場球迷抱以熱烈掌聲，在網路上也引發討論，許多網友質疑這球應該有犯規的嫌疑，「有打手吧？」、「沒見血沒犯規？」、「裁判爛透了」，更有人認為如果是哈登（James Harden）的話，可能就會有哨聲了。

林書豪日前對戰尼克狂飆20分後，手感逐漸降溫，連2戰得分都不達雙位數，上場時間也沒有因為主控羅利缺陣有所增加，今天僅上場14分鐘，而替補控衛空缺的范維利特（Fred VanVleet）則有36分鐘，但也僅有8分、5助攻和2籃板的表現。

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