NBA》季後賽拉警報！綠衫軍急簽浪人中鋒回鍋救火

綠衫軍找回浪人中鋒孟羅救火。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在苦吞2連敗後，去年排名東部老二的塞爾提克排名已掉到第5，《The Athletic》記者Shams Charania稍早在推特上爆料，綠衫軍當機立斷找回昔日舊將孟羅（Greg Monroe）救火，與他簽下一份為期10天的短約。

Free agent center Greg Monroe has agreed to a 10-day contract with the Boston Celtics, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania （@ShamsCharania） March 23, 2019

現年28歲、身高6呎11吋（約210公分）的孟羅，有著厚實的身材（約120公斤）和優秀的禁區攻擊技術。原先是2010被活塞以第7順位挑選的重點新秀，未料因為近年NBA球風轉變的因素，移動過慢、不俱備射程的孟羅逐漸成為聯盟浪人。

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生涯場均能繳出13.2分、8.3籃板和2.1助攻的孟羅，上個賽季曾先後效力公鹿、太陽、塞爾提克，去年休季期間以一年220萬美元（約6700萬台幣）加盟暴龍，不過在今年交易大限前先被交易到籃網，在2月底籃網宣佈裁掉他成為自由球員後就乏人問津。

目前排在東部第5的綠衫軍近期苦吞2連敗，加上中鋒拜恩斯（Aron Baynes）不慎在與七六人之戰扭傷腳踝，恐怕得缺席4到6週。而孟羅回鍋後預計將擔任綠衫軍的替補中鋒，來補上禁區的戰力缺口。

孟羅。（資料照，美聯社）

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