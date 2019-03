NBA》季後賽拉警報！綠衫軍急簽浪人中鋒回鍋救火

綠衫軍找回浪人中鋒孟羅救火。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在苦吞2連敗後,去年排名東部老二的塞爾提克排名已掉到第5,《The Athletic》記者Shams Charania稍早在推特上爆料,綠衫軍當機立斷找回昔日舊將孟羅(Greg Monroe)救火,與他簽下一份為期10天的短約。

Free agent center Greg Monroe has agreed to a 10-day contract with the Boston Celtics, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.