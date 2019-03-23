NBA》上演大比分逆轉秀 魔術延長賽退灰熊笑納4連勝

洛斯（左）再度扮演板凳暴徒，飆進8顆三分球豪取31分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連勝的魔術今在主場迎戰灰熊，不過此役卻開局就被灰熊反客為主，從開打就一路落後，所幸決勝節魔術先將比賽逼和，富尼耶（Evan Fournier）和伍切維奇（Nikola Vucevic）延長賽關鍵時刻攜手拉開比分，魔術最後克服17分落後在主場以123：119逆轉灰熊。

魔術今天迎戰一哥康利（Mike Conley）缺陣的灰熊，不過卻絲毫沒有佔到任何便宜，反而從比賽開局被灰熊壓著打，魔術前三節打完就以14分遙遙落後。

請繼續往下閱讀...

決勝節魔術開啟追分模式，「板凳暴徒」洛斯（Terrence Ross）挺身而出，連拿6分領軍打出一波10：2的攻勢，富尼耶更在第四節最後17.7秒時突破放進關鍵追平分，不過接下來多希（Tyler Dorsey）、富尼耶都沒能投進絕殺球，兩隊最後就以110：110握手言和進入延長賽。

富尼耶突破防守放進追平分。（美聯社）

延長賽兩隊仍是你來我往、互不相讓，不過富尼耶、伍切維奇關鍵時刻連拿4分，替魔術確立領先優勢，灰熊最後雖然祭出犯規戰術，不過仍無力回天，魔術最後就以123：119擊敗灰熊，收下近期4連勝。

魔術洛斯板凳爆發15投10中，飆進8顆三分球豪取全場最高的31分、7籃板，富尼耶則拿下27分、8籃板、6次助攻，伍切維奇25分、4籃板和3助攻，奧古斯丁（D.J. Augustin）也有20分進帳。

而灰熊多希拿下全隊最高29分，不過中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）不但拿下23分一人更狂抓24籃板，繳出「雙二十」成績單，讓他成為了此役灰熊最大的亮點。

灰熊中鋒瓦倫丘納斯繳出「雙二十」好成績，成比賽亮點。（美聯社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/