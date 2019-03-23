桌球》阿曼公開賽 林昀儒／鄭怡靜混雙四強門票到手

林昀儒（左）和鄭怡靜聯手闖進阿曼公開賽混雙4強。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜今天在阿曼公開賽混雙8強賽，以3:1（11:6、11:7、8:11、11:5）力退白俄羅斯組合卡尼恩／崔格羅絲，闖進4強，締造兩人合拍最佳戰績，將和法國的佛羅里／賈絲妮爾爭奪決賽門票。

男單方面，台灣「老少雙雄」持續挺進，38歲老將莊智淵在局數3:0領先下連丟2局，最後費了一番手腳才以4:2收拾世界排名173的俄羅斯選手席多蘭柯，16強戰將迎戰去年青奧銅牌、18歲美國小將卡納克。

請繼續往下閱讀...

17歲的林昀儒面對世界排名83的羅馬尼亞好手史卓克斯，雖然首局以8:11失守，但他從第二局起進入自己的節奏，連下4局，且4局分別只被對手拿到1、2、1、9分，輕鬆挺進16強。

林昀儒下一輪將遭遇世界排名65的德國老將史提格，兩年前世錦賽，小林在會內賽首輪激戰7局才敗給史提格，如今林昀儒的世界排名和實力已不可同日而語，今天很有機會上演「王子復仇記」。

女單方面，名列頭號種子的鄭怡靜首輪以直落四擊退17歲新加坡小將王歆茹後，16強戰將對決另一星國好手林葉﹔世界排名51的「桌球甜心」鄭先知則要和白俄羅斯的帕芙洛薇琪爭奪8強門票。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/