NBA》字母哥又倒地虛驚一場 傷癒回歸力退熱火

字母哥一度痛苦倒地。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）因為扭傷錯過兩場比賽，今天回到陣中出賽迎戰熱火，繳全場最高27分、8籃板、7助攻全能表現，助公鹿以116：87大分差獲勝。

不過第二節有個小插曲，亞德托昆波在一次抄截後在人群中倒地，並摸著腳踝，公鹿隨即喊出暫停，讓字母哥下場休息，他一拐一拐的走向板凳區，讓大家嚇出一身冷汗，所幸沒有大礙，稍作休息後仍繼續上場。

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除了亞德托昆波之外，米德爾頓（Khris Middleton）也功不可沒，攻下18分、8籃板、10助攻，連續三場都繳出雙十亮眼數據，是公鹿戰績傲視聯盟的功臣之一。

熱火此役有6人得分上雙，全隊最高分是懷特塞德（Hassan Whiteside）14分、9籃板，歐利尼克（Kelly Olynyk）13分，不過整體火力仍不足。

懷特塞德。（美聯社）

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