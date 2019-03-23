NBA》J.巴特勒走人無所謂？七六人一心想留下的是「他」

美記者曝J.巴特勒今夏恐怕不會續留七六人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人球星J.巴特勒（Jimmy Butler）上季的「賣我」風波鬧得灰狼滿城風雨，好不容易終於被交易到費城，不過蜜月期過後磨合卻沒有想像中順利，今夏將成自由球員的他，今被爆出恐怕不會續留七六人，而當初點名想去的籃網、快艇或尼克都是可能的新東家。

美媒《Sporting News》記者Sean Deveney今撰文指出，J.巴特勒至今仍無法激發七六人良好的化學反應，他與球隊的關係雖然不像他在灰狼時期那麼緊繃，不過快艇高層仍認為今年夏天應該留不住這位明星搖擺人。

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Sean Deveney也表示，J.巴特勒在七六人的狀況雖然比在灰狼好很多，不過他強硬的態度有時候卻會與陣中年輕球員發生衝突，之前就曾因球權問題和七六人年輕領袖恩比德（Joel Embiid）、B.西蒙斯（Ben Simmons）傳出心結，也被公開質疑、挑戰總教練B.布朗（Brett Brown）。

之前J.巴特勒在請求灰狼交易他時，曾主動表示希望能被交易到籃網、快艇或尼克，而這三支球隊今夏都能有足夠的薪資空間來網羅頂薪的大咖球員。

不過無論J.巴特勒最終會不會續留費城，Deveney透露七六人高層的首要任務還是留下日前從快艇交意來的射手T.哈里斯（Tobias Harris），雖然他今年只有26歲，不過卻已經能在聯盟列強中立足，所以無論J.巴特勒留不留，七六人都會想盡辦法出手留下T.哈里斯。

美媒認為七六人都會想盡辦法出手留下T.哈里斯。（資料照，今日美國）

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