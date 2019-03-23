NBA》羅素親手斷老東家季後賽希望 詹皇兩紀錄也被終結

D.羅素親手粉碎湖人季後賽美夢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以106：111不敵籃網，確定無緣晉級季後賽，這也是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）自2005年以來第一個沒有季後賽的球季，也中斷他個人連續13年晉級季後賽、以及連8年打進總冠軍戰的紀錄。

兩隊激戰至第四節，湖人以73：78落後，麥基（JaVale McGee）和詹姆斯兩人合力助隊超前，不過D.羅素（D'Angelo Russell）面對老東家毫不手軟，飆進2顆三分彈要回領先，雖然湖人在最後5分鐘靠著庫茲馬（Kyle Kuzma）的三分彈取得1分超前，不過籃網隨後拉出一波11：2的攻勢，穩住領先優勢，詹皇難挽頹勢，籃網終場就以111：106贏球，賞給湖人5連敗，也粉碎掉對手晉級季後賽的希望。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯個人連續晉級季後賽紀錄被中斷。（美聯社）

D.羅素此役上演甜蜜復仇，他在2015年被洛杉磯湖人以第2順位挑中，曾被球團寄予厚望，視為「老大」布萊恩（Kobe Bryant）接班人，但卻因為偷拍風波，表現未達球隊預期，最後被交易至籃網。

J.哈里斯（Joe Harris）1攻下全隊最高的26分，羅素有21分、13助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）替補貢獻19分、2抄截；湖人方面，麥基攻下全場最高的33分、20籃板和6次阻攻，詹姆斯繳出25分、14助攻和9籃板的準大三元，但也發生8次失誤，庫茲馬則挹注18分。

湖人無緣季後賽，詹姆斯個人連續13年打季後賽和連8年打進總冠軍戰的紀錄也因此中斷，詹姆斯在今年之前，只有剛加盟的前2個球季沒有季後賽可以打。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/