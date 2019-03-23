MLB》美媒出大包！誤植「一朗在東京轟滿貫砲」

鈴木一朗前天宣布退休，轟動全球棒壇。（資料照，今日美國）

〔記者倪婉君／綜合報導〕45歲的日籍傳奇球星鈴木一朗前天宣布退休，成為轟動全球棒壇的大事，但《紐約郵報》今天披露另一家媒體《每日新聞》日前報導一朗時卻在標題犯下大錯，誤植一朗在東京巨蛋轟滿貫砲、鬧了大烏龍。

一朗隨水手隊於20、21日東京巨蛋和運動家進行兩場海外開幕戰，他在兩場比賽都先發上場，並於21日賽後宣布退休。水手拿下二連勝，但一朗兩戰累計5打數0安打，只在20日首戰獲保送上壘，《每日新聞》卻用斗大標題寫著：「一朗在東京的大聯盟開幕戰轟出滿貫砲」，也讓競爭對手不客氣地猛批這項大錯誤。

請繼續往下閱讀...

《每日新聞》誤植一朗轟出滿貫砲。（圖片取自網路）

《紐約郵報》以「陷入麻煩的每日新聞，搞砸了一朗標題和圖說」為題報導此事，指《每日新聞》不但在標題上出錯，還在搭配文章的一朗揮棒圖片旁邊寫著：「水手在日本海外開幕戰擊敗運動家，一朗給了球迷想要的滿貫砲。」

事實上，在該役擊出滿貫砲的不是一朗，而是擔任5棒的桑塔納，他也成為運動家以9：7贏得首戰的功臣。《紐約郵報」並指出，《每日新聞》引用的美聯社報導內容並沒有寫錯，只要負責版面的人員願意看一下內容，就不會犯下這種錯誤。

報導也指出，《每日新聞》會犯下這種錯誤，起因於根本沒有人在掌管標題品質，他們在1月初還將體育版編輯開除。為了解決財務困難並降低成本，《每日新聞》去年7月遭到大幅裁員，編輯部裁員一半到只剩40人。《每日新聞》在2017年已出現財務危機，當時就被擁有《芝加哥論壇報》的Tronc媒體集團以1美元價格收購。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/