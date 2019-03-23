MLB》熱身賽再度替補上場 林子偉連兩場無安打

林子偉。（資料照，美聯社）





〔體育中心／綜合報導〕相隔13天未出賽的台灣好手林子偉，昨天終於在大聯盟熱身賽久違亮相，而今天再度替補守二壘，兩打數仍沒有出現安打，打擊率降至3成33。

林子偉今天在與雙城的熱身賽中，5局下接替努涅茲（Eduardo Nunez）守二壘，四局都沒有守備機會，此役則獲得2次打擊機會，可惜都繳出白卷，8局上敲出游擊滾地球出局，9局則吞下三振。林子偉今年在大聯盟熱身賽共出賽11場，27打數敲出9安，包括1支全壘打和4支二壘安打，打擊率為3成33。

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紅襪今天砲火四射，首局就灌進3分，包括班尼坦迪（Andrew Benintendi）的首局首打席全壘打，3局上灌進5分奠定勝基，布雷德利（Jakie Bradley Jr.）、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）和赫南德茲（Gorkys Hernandez）單局接力開轟，連續3名打者都敲出全壘打，紅襪終場以10：6擊敗雙城。

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