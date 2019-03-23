UBA》世新奇蹟！林蝶「雙20」制霸禁區 奪隊史首張冠軍戰門票

世新闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男、女公開一級4強決賽今日在台北小巨蛋登場，女子組首場由世新大學碰上本屆不敗的北市大學，世新中鋒林蝶於禁區制霸繳出「雙20」成績單，率隊以51：49扳倒北市大，隊史首度闖入冠軍戰，明日將與佛光大學、台灣師大之間的贏家爭取后座。

世新上半場靠著高二主力中鋒林蝶於禁區逞威，以28：19領先北市大。不過，易籃後，世新逾雙位數領先很快就花光，北市大以一波15：2猛攻，最多領先4分。

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雙方在末節更是你來我往進入拉鋸戰，剩4分13秒北市大史靜茹切入上籃得分，追成43：43平手；3分42秒再由宋若宣籃下2分進帳，而林蝶又一人連拿4分，以及梁雅媚1分22秒底線中距離得手，世新再度拿到49：47領先，而北市大陳亭羽又在25.18秒擺進追平2分，結果林蝶又在17.28秒放入兩分。

世新過去在女子組最佳成績為87學年度及上屆皆奪季軍，林蝶此仗徹底制霸禁區，繳出24分、22籃板、3抄截及5阻攻，其中有16記進攻籃板，生涯首度在UBA繳出「雙20」成績單，成為世新搶下隊史首張冠軍戰門票的最大功臣，梁雅媚進帳9分，陳育緹拿到6分。

北市大表現最佳為陳亭羽17分進帳，可惜球隊無人能擋不住林蝶，本屆唯一首敗就輸在4強賽，無緣爭冠。

林蝶得分籃板雙20，帶領世新闖進決賽。（記者林正堃攝）

林蝶得分籃板雙20，帶領世新闖進決賽。（記者林正堃攝）

北市大陳亭羽上籃得分。（記者林正堃攝）

世新梁雅媚上籃得分。（記者林正堃攝）

北市大無緣冠軍戰。（記者林正堃攝）

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