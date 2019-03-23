田徑》「台灣最速男」楊俊瀚年度首場100公尺 飆出金牌佳績

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日在108年全國原住民族運動會公開男子100公尺決賽，以10秒36摘下今年首面百公尺金牌。

楊俊瀚是100公尺全國紀錄保持人，生涯最佳成績為10秒11，且近年更贏得2017年印度亞錦賽銅牌、台北世大運金牌。楊俊瀚年初以室內賽為主，分別參加過60公尺、200公尺，日前則是參加青年盃200公尺賽事。

請繼續往下閱讀...

楊俊瀚今日早上迎來年度首場百公尺賽事，於預賽跑出10秒56領先群雄，決賽與花蓮的高中最速男魏泰陞，以及花蓮岳劉皓全、台東林鴻敏等飛毛腿同場較勁，最終毫不意外摘金，無愧為台灣最速男。至於魏泰陞10秒49摘銀；林鴻敏10秒54鍍銅。

楊俊瀚眼前最重要國際賽為4月卡達亞洲錦標賽，他將參加100公尺、200公尺及400公尺接力，其中200公尺更將尋求衛冕。值得一提的是，楊俊瀚去年亞運200公尺以20秒23奪下銀牌，同時也締造全國紀錄。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/