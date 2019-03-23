足球》台灣男足明戰索羅門 新主帥蘭卡斯特主場首戰

台灣隊新任教練蘭卡斯特（左一）與前鋒李茂（左二），右為索羅門球員及教練。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足明天將與索羅門群島進行友誼賽，也是新任教練蘭卡斯特（Louis Lancaster）接掌兵符後，首場主場賽事，前鋒李茂表示，希望能在主場拿下勝利。

台灣男足週二與緬甸進行客場友誼賽，明晚6點將在台北田徑場與索羅門交手，蘭卡斯特表示，這是新的教練團與球員合作的第一場主場賽，希望能打出精采的表現，留住勝利。

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談起新任教頭的執教方式，李茂說：「他與之前的教練執教方式不會差太多，且與球員沒有隔閡，我們也能更大膽地提出問題。」對於明天與索羅門一戰，李茂認為，要把握門前的機會，盡力拿些分數。

值得一提的是，20年前台灣曾作客索羅門進行友誼賽，在當地造成轟動，巧合的是，這次索羅門總教練陶塔（Moses Toata）也是當年的球員，他說：「與台灣的比賽，我印象很深刻。」他表示，20年間兩國的足球出現很多變化，現在儼然是兩支不同球隊，但希望雙方都能不斷成長。

台灣隊前鋒李茂（左一）與台灣隊新任教練蘭卡斯特（左二），右為索羅門球員及教練。（記者粘藐云攝）

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