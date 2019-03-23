阿曼公開賽》第二次合拍就奪冠？林昀儒／鄭怡靜今晚爭冠

林昀儒（左）和鄭怡靜聯手闖進阿曼公開賽混雙8強。（取自國際桌總官網資料照）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜今在阿曼公開賽混雙準決賽，再以3:1（9:11、11:7、11:4、17:15）後來居上，擊敗法國的佛羅里／賈絲妮爾，再創兩人合作以來最佳戰績，今晚9點50分將與俄羅斯組合爭冠。

今年初匈牙利公開賽才開始搭檔的林昀儒／鄭怡靜，默契漸入佳境，這一站一路過關斬將，決賽將面對俄羅斯的席多蘭柯／泰拉可娃，他們在四強戰以3:1力退新加坡的周哲宇／林葉。

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男雙方面，林昀儒和廖振珽在八強戰也聯手以3:1（14:12、11:3、7:11、11:6）解決斯洛伐克組合卡盧茲尼／皮斯提，四強戰將遭遇日本的神巧也／及川瑞基。

這次阿曼公開賽混雙、男雙和男單三線作戰的林昀儒，正賽首日5戰全勝，今天再添2勝，目前維持7戰全勝的完美戰績。

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