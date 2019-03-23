中職》明扛先發戰中信兄弟 尼克斯準備好了

Lamigo桃猿投手尼克斯。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職30年開幕戰今天揭幕，猿隊推出新洋投李茲迎戰統一獅隊，明天主場面對中信兄弟之戰，猿隊則安排尼克斯先發。尼克斯去年球季初跌跌撞撞，季末卻成為球隊封王功臣之一，他說，今年球季他也準備好了。

尼克斯是今年賽季猿隊最早簽約的洋投，不過由於迎接孩子出生，尼克斯今年春訓稍晚才向猿隊報到，不過他說，報到前有自主訓練，也隨時和球隊保持聯繫。和去年春訓相比，尼克斯今年交流賽迎戰日職羅德，繳出相對較好成績，他說：「春訓時的數據只是參考，主要是調整投球內容，其實不會那麼在意春訓的數據，不過身體狀況而言，目前是比去年要好。」

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明天中信兄弟將推出艾迪頓擔任先發迎戰桃猿，尼克斯也準備好迎戰開季，「整體投球都進入狀況，今天也有進行牛棚，今晚應該會好好休息備戰。」

中信兄弟先發投手艾迪頓。（資料照，記者黃志源攝）

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