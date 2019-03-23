MLB》一朗退休 父親首度發言「想起兒時的他」

鈴木一朗（左）和父親宣之（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕鈴木一朗宣布退休，父親鈴木宣之今在愛知縣豊山町自宅前首度受訪，泛淚表示他在東京巨蛋現場觀賽時，腦海浮現的是少年時期的一朗。

一朗在20、21日的最終系列賽，宣之在巨蛋護網後方全程目睹。何時得知引退消息？他說，「我有想過這兩戰是不是會變成引退的舞台。第一次聽到消息是在賽前，弓子小姐（一朗妻）過來找我，『爸爸，其實這場比賽…』這樣明確地告訴我了。」

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奠定一朗棒球基礎的宣之，表示在現場觀賽時想起兒時的一朗，「看到那個小朋友，以大聯盟球員之姿，一路這麼傑出地打到現在的45歲，眼淚就流出來了。」

在這次系列賽期間，宣之坦言沒有和一朗見面，但在一朗來日本前，他傳了一句諺語「薑是老的辣」給兒子，希望他以年長球員身分好好在場上努力，「他有回訊，果然是兒子呢，內容相當簡潔，『ありがとうございます（謝謝）』」

宣之說，會牢牢記住一朗在比賽中的每一刻，當作入土後的禮物。

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