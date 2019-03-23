UBA》佛光1分險勝台師大 明與世新爭后冠

佛光大學隊史第二度闖入冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度UBA大專籃球聯賽男、女公開一級4強決賽今日在台北小巨蛋登場，第二種子佛光大學及第三種子台灣師大力拚另一席冠軍賽資格，佛光以62：61險勝台師，隊史第二度闖入冠軍戰，明與世新大學力爭冠軍。

佛光及台師在預賽交手時，由佛光4分之差險勝，證明兩軍實力不相上下，如今會師4強決賽再度上演拉鋸戰，末節最後2分13秒打成56：56平手，佛光主力前鋒王竫婷在2分02秒、1分23秒連續進帳4分，台師劉惠茹1分11秒飆進三分彈，接著佛光羅培甄32.12秒兩罰俱中，17.45秒台師的長人陳雅彤抓到進攻籃板補進2分。

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至於台師在12.11秒雖逼佛光發生5秒違例，但最後一擊卻找不到出手機會，即使經過重播回放，台師再獲0.59秒進攻時間，卻還是失誤收場，黯然以1分之差吞敗。

佛光表現最佳為楊芷瑜14分、11籃板，羅培甄14分、7籃板，林嘉慈12分，新人后大熱門陳孟欣繳出9分、8籃板及6助攻，王竫婷進帳7分。至於台師劉惠茹16分、陳雅彤15分。

佛光繼102學年度後再度晉級總冠軍賽，明日將與上演「老四傳奇」世新大學爭取后座。

佛光羅培甄上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大劉惠茹上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大陳雅彤上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光楊芷瑜上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光陳孟欣拉桿勾射。（記者林正堃攝）

佛光王竫婷上籃得分。（記者林正堃攝）

佛光林嘉慈。（記者林正堃攝）

佛光1分險勝晉級冠軍戰，台師大落敗。（記者林正堃攝）

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