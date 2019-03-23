日職》先發6局失1分好投 山岡泰輔「怠慢」讓監督氣噗噗

2015年的亞洲棒球錦標賽，山岡泰輔當時為日本代表隊一員。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕歐力士23歲好手山岡泰輔昨天在官辦熱身賽先發，面對阪神虎繳出6局失1分好投，原有望成為開幕戰先發，但他在比賽中的守備「怠慢」，讓歐力士監督西村徳文相當不滿，直言他可能不是開幕戰先發。

山岡泰輔是2016年歐力士第一指名選進的好手，上季他出賽30場有23場先發，1場完封，戰績7勝12敗防禦率3.95，另有4次中繼點。

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山岡泰輔昨先發6局用了78球，被敲3安，包含糸井嘉男的陽春砲失掉1分，送出4次三振、3次保送，熱身賽防禦率為1.50。

不過，這場比賽3局上2出局後，阪神選手木浪聖也敲一壘方向內野滾地球，山岡泰輔補位慢半拍，讓對手跑出內野安打，接著下棒近本光司敲投手前滾地球，山岡泰輔傳一壘卻丟高，讓對手上壘，阪神一壘跑者木浪聖也還衝向三壘，歐力士一壘洋將馬雷羅（Chris Marrero）立即傳三壘，將跑者觸殺出局。

《日刊體育》報導，西村徳文對山岡泰輔的守備表現相當不滿意，直言還要考慮是否要讓他擔任開幕戰先發，「副隊長身分也有可能被剝奪。」

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