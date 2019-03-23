中職》首任會長唐盼盼開球 讚設施進步

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職今天邀請首任會長唐盼盼為職棒30年開幕戰開球，他表示，當年的球場設備與現在哪裡能比，能在中職30週年再次走進球場感覺特別興奮。

現年76歲的唐盼盼由現任會長吳志揚陪同走進球場，站在投手丘與本壘板中間把球投出，經過1個彈跳進入職棒元年開幕戰捕手、現任Lamigo桃猿總教練洪一中的手套。

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唐盼盼回憶，30年前職棒成立時很艱苦，國家對職業運動抱持疑慮，但韓職已經打13年，世界潮流是走向專業化，職棒是必然要走的，「當時經過一番掙扎，雖然有人不願意，但還是非走不可。」

對於味全龍可望重返中職，唐盼盼認為，味全龍是創始球隊之一，不應該離開棒球，應該要回來，企業對棒球的心還是存在。

唐盼盼也呼籲，參加奧運沒有職業或業餘的問題，純粹看技藝夠不夠，希望台灣棒壇可以認清這點，趕快由職業做領導，建立健康的一元化體系，讓職業當龍頭去衝。

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