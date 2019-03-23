足球》斯特林帽子戲法 英格蘭5球血洗捷克

今日攻下3球的斯特林，幫助英格蘭5：0大勝捷克。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽A組賽事 ，「三獅軍團」英格蘭於主場迎戰捷克，靠著斯特林（Raheem Sterling）個人獨進3球，完成「帽子戲法」的表現下，英格蘭終場以5：0擊敗來訪的捷克。

比賽第24分鐘，桑喬（Jadon Sancho ）在右路一記橫傳球至從中路插上的斯特林，一腳替英格蘭首開紀錄1：0。上半場的傷停捕時，斯特林在禁區內被犯規，幫助英格蘭獲得一顆12碼罰球，由隊長凱恩（Harry Kane）主罰並完成進球，半場比分2：0，英格蘭暫時領先。

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下半場比賽第62分鐘，英格蘭跑出一次快攻，捷克球員將沃克（Kyle Walker）的直塞球解圍，但解到自家球員身上並反彈到斯特林腳下，斯特林背對持球後一個轉身起腳，球劃出 一道美麗的弧度並越過門將封阻，比分再次改寫，3：0英格蘭擴持續大領先。比賽第68分鐘，又是斯特林的表演，在禁區外的起腳射門，英格蘭4：0比賽到此已無懸念，第84分鐘，捷克球員再送上一顆烏龍球，替英格蘭錦上添花，最終比數5：0，英格蘭取得資格賽的開門紅。

英格蘭去年俄羅斯世界盃表現優異，自1990年後再次進軍4強，歐洲國家聯賽也殺進四強，可看出近期在國際賽的狀況非常好。英格蘭新生代好手輩出，像是近期最夯並效力多特蒙德的桑喬，曼聯的拉許福德（Marcus Rashford），還有接下隊長秀標的王牌前鋒凱恩等，這些表現出色的年輕球員將跟隨三獅軍團持續進步。

本場比賽控球時間比為，英格蘭66.3%：33.7%捷克，英格蘭全場13次射門包括8次射正，捷克則有7次射門且包含2次射正，英格蘭全場傳球次數達716次，並有87.2%的傳球成功率，捷克僅只有358次，傳球成功率則有75.7%。

英格蘭隊長凱恩本場踢進1顆12碼罰球。（歐新社）

輸球的捷克球員看來神情相當無奈。（路透社）

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