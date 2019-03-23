春甲》日本怪物高中生！飆17K讓對手大驚：球消失了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本高中棒球選拔賽（春甲）進行首輪賽事，備受日職關注的星稜投手奥川恭伸，今對履正社怒飆17次三振，投出3安打完封，助隊以3：0勝出。

星稜高三投手奥川去年在春、夏甲出賽5場，防禦率僅2.57，入選U18日本代表隊，今在春甲首度登板，首局就飆出個人最速的151公里，每局都奪K，最終狂飆17次三振，僅讓對手敲出3支安打。

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奥川球種有指叉、滑球和變速球，每記變化球都是打者的惡夢。對手監督岡田龍生表示，每個球種都是絕品，「只要他能將140多公里速球控得像今天一樣這麼低，高中生根本打不到。」

被奧川Ｋ掉2次的履正社開路先鋒桃谷惟吹則驚訝地說，「沒看過這種滑球，第一打席的滑球竟然消失了。」

相關影片：

奥川恭伸（星稜）

対履正社戦

全17奪三振ハイライト

149直球

137SFF

123スライダー

147直球

144直球

125スライダー

146直球

147直球

133チェンジアップ

139SFF

141直球

131フォーク

128スライダー

135SFF

137SFF

146直球 pic.twitter.com/hgvPYQgZZ5 — おくら （@okura_toin） 2019年3月23日

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