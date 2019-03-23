日職》追平轟+美技連發！ 陽岱鋼獲東京巨蛋熱烈歡呼（影音）

陽岱鋼開轟。（取自巨人粉絲團）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今熱身賽對戰羅德，擔任7棒右外野手的台灣球星陽岱鋼，在4局下轟出2分砲，助隊追平比分，熱身賽連2戰開轟，並在5局上接續演出守備美技，獲東京巨蛋熱烈歡呼。

陽岱鋼前役對西武開轟，特別提到巨人監督原辰德的提點讓他擺脫低潮開轟，今對羅德4局下，岱桑在一壘有人，對高野圭佑轟出左外野方向全壘打，助隊追成2：2平手。

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不僅打擊有所發揮，陽岱鋼在5局上面對羅德田村龍弘可能形成安打的飛球，一個滑接演出守備美技。打擊和守備連續好表現，獲得東京巨蛋全場喝采。

岱桑開轟：

守備美技：

陽岱鋼の守備 pic.twitter.com/w7MQ4ogNnq — かいんふぉ （@xkainfo） 2019年3月23日

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