UBA》義守末節狂飆6顆三分球 轟垮台師大締造歷史新頁

義守大勝台師大闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男、女公開一級4強決賽今日在台北小巨蛋登場，在本屆男子組預賽、複賽只吞1敗的台灣師大意外慘敗，遭南部唯一代表義守大學於末節轟垮，最終義守以90：68大勝台師大，隊史首度闖入冠軍戰。

台師大本屆擁有「雙塔」容毅燊、蘇士軒，以及隊長周桂羽、新人王熱門陳又瑋，從預賽15戰全勝，直到8強複賽才敗給輔仁大學，最終仍以頭號種子之姿進入4強決賽。事實上，台師大預賽、複賽兩度遇上義守皆勝，平均勝分達19分，原以為又是場一面倒賽事，但義守開局就遙遙領先台師大，即使第三節一度拉鋸戰，義守末節靠著陳諾以連取5分，吳彥侖連飆3顆三分球，最多領先至24分。

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義守徐鉦順攻下19分，他透露，全隊賽前就氣氛極佳，尤其末節火力全開的吳彥侖更是屬於「人來瘋」球員，而彥侖挹注16分，呂威霆14分、廖浩羽13分、羅建斌10分、蘇文儒9分。

台師大表現最佳為隊長周桂羽進帳19分，無奈團隊末節守不住對手犀利三分砲火，無緣晉級冠軍戰。

台師大周桂羽上籃得分。（記者林正堃攝）

台師大蘇士軒上籃得分。（記者林正堃攝）

徐鉦順。（記者林正堃攝）

義守吳彥侖上籃得分。（記者林正堃攝）

義守吳彥侖砍下16分。（記者林正堃攝）

義守大勝台師大闖進冠軍戰。（記者林正堃攝）

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