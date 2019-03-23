原民運動會台中開幕 陳建仁：打造台灣成為快樂運動島

副總統陳建仁為大會宣布，全國原住民族運動會正式開啟！（記者廖耀東攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕108年全國原住民族運動會今晚「原力十足」在台中開幕，大會代言人跨欄好手陳傑、舉重女神郭婞淳點燃聖火，展開為期3天的原民體育賽事；副總統陳建仁強調，政府重視體育，盼盼中央與地方齊力合作，打造台灣成為健康快樂的運動島。

舉重好手郭婞淳擔任全國原住民族運動大會代言人，手持弓箭引燃聖火。（記者廖耀東攝）

108年全國原住民族運動會開幕典禮，田徑好手陳傑擔任大會代言人，以射弓箭之姿，點燃聖火！（記者廖耀東攝）

兩年舉辦一次的全國原住民運動會今起3天在台中市舉行15項競技，今晚開幕典禮融入大量原住民族元素，有以傳統樂器如木琴、竹鼓所呈現的序曲表演，也有不少縣市選手進場時穿上傳統服飾，更有傳統祈福儀式祝福賽事順利等。

請繼續往下閱讀...

108年全國原住民族運動會開幕典禮，原住民耆老為大會運動員進行祁福儀式。（記者廖耀東攝）

108年全國原住民族運動會開幕典禮，融入各式原住民歌舞表演。（記者廖耀東攝）

聖火儀式結合泰雅族的射日英雄傳說，象徵團結、傳承以及不畏懼的精神，由這次原民會代言人陳傑、郭婞淳持弓箭象徵性射日點燃聖火，掀大會高潮。

原民運動會運動員進場也獨具原民特色。（記者蘇孟娟攝）

副總統陳建仁宣佈全國原住民運動會正式開始，盼民眾參與藉全國原住民運動會，更加認識原住民族運動的特色。

陳建仁指出，重視體育、推廣各項運動賽事一向是政府重要施政目標，他盼不管是中央政府與地方政府，未來都將建立更完善的政策和制度，擴大參與運動的人口，打造台灣成為一座健康、快樂的運動島，讓全民運動更蓬勃發展，大家更健康、平安、喜樂。

台中市長盧秀燕也穿上原住民服，以地主身分歡迎參加原民運動會所有成員，並指將招待參與各縣市來台中參與原民會的選手及教練團成員，免費參觀花博，在運動競技之餘，也欣賞到台中之美。

台中市運動局指出，這次賽會共有15種競賽，除田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、角力等刀，另有原住民族特有或傳統民俗運動，如傳統路跑、射箭、拔河、負重、狩獵、傳統樂舞等；另有「綜合競賽」包含鋸木、擲矛、爬竿等結合傳統文化與比賽刺激感的項目，另新增了「水域活動」種類，項目有撒網及浮潛競速。

運動局指出，共有4000餘名選手參與，加計教練團等成員共有近6000人參與這項原味十足的運動盛會。

原民運動會序曲表演原味十足。（記者蘇孟娟攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/