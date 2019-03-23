馬術》台灣馬術揚名國際！ 葉益成連任亞洲馬術委員會主席

中華民國馬術協會副秘書長葉益成博士。（資料照，記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣馬術再度揚名國際！卡達杜哈日前舉行亞洲馬術總會年會及選舉，中華民國馬術協會副秘書長葉益成博士，最終以19：6壓倒性的票數，打敗印度的四星馬場馬術國際裁判，連任亞洲馬場馬術委員會主席成功。

葉益成成功推動亞洲前所未有的首屆U21馬場馬術錦標賽，由卡達籍的亞洲馬術總會會長Attiya親頒奬牌，表彰他對亞洲馬場馬術的青少年，提供國際競賽舞台。

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U21馬場馬術錦標賽吸引超過亞洲122位選手參賽，亞洲區的參賽人數創下新高，比國際馬術總會舉辦超過十年以上的世界挑戰盃馬場馬術錦標賽還多，讓原本不被看好的賽事，翻身成為亞洲馬場馬術年輕選手（12-21歲）最重要的國際賽事。

U21馬場馬術錦標賽總決賽將於四月4至6日在卡達杜哈舉行，台灣兩位參賽好手分別是在第一分區資格賽勇奪第一名的林妤珍（漢諾威馬場）和第二名的韓儀（梅花馬場）。

葉益成表示，「很高興大家肯定我首任致力於行銷馬場馬術的努力。得到會員國的認可，我與中華民國馬術協會前後任理事長許安進和許安成都覺得責任更重大。未來計劃在亞洲馬術總會的補助下，提供青少年騎手移地參賽的國際訓練營，對台灣馬術的紥根將有莫大助益。」

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