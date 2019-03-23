日職》瘋了！陽岱鋼雙響5打點 球評：他不一樣了

陽岱鋼轟出雙響砲。（取自巨人粉絲團）
〔體育中心／綜合報導〕打擊手感火燙到不行！讀賣巨人陽岱鋼今在熱身賽對羅德單場雙響砲，狂灌5分打點，包辦全隊所有分數，可惜球隊最終以5：8輸球。
陽岱鋼前役對西武開轟，特別提到因為巨人總教練原辰德的提點，讓他擺脫低潮開轟，今對羅德4局下先以2分砲追平比分，8局下再轟出3分砲，單場4打數2安打，狂灌5打點，打擊率升至0.286。
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事實上，日本轉播單位球評在陽岱鋼第一打席時，就提到陽在賽前練打狀況相當好，並指出現在的揮棒感覺，是自從加盟巨人之後前所未見的。如同球評所言，陽岱鋼棒子停不住，轟出熱身賽第3、4轟，超越坂本勇人、洋砲葛雷諾，成為熱身賽最多轟的巨人球員。
第一轟：
【オープン戦 #巨人 対 #ロッテ】— 日テレ Fun!BASEBALL!! （@ntv_baseball） 2019年3月23日
4回裏 #陽岱鋼 選手の #ホームラン で巨人同点に追いつきました！2-2
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第二轟：
【オープン戦 #巨人 対 #ロッテ】— 日テレ Fun!BASEBALL!! （@ntv_baseball） 2019年3月23日
8回裏巨人 #岡本和真 選手 #阿部慎之助 選手の安打から、#陽岱鋼 選手今日2本目のホームランです！5-7
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