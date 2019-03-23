足球》格里茲曼發威 高爐雄雞輕鬆取勝

法國的格里茲曼本場貢獻1球1助攻，幫助法國以4：1擊敗摩爾多瓦取得資格賽開門紅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2020歐洲國家盃資格賽H組賽事，2018世界盃冠軍「高爐雄雞」法國作客摩爾多瓦，法國靠著格里茲曼（Antoine Griezmann）貢獻1球1助攻，並且上半場就取得3球領先的情況下，最終比數法國以4：1輕取摩爾多瓦。

比賽第24分鐘，博格巴（Paul Pogba）將球輕挑吊進禁區內，格里茲曼趁防守球員的注意力都在持球者上時，溜到門前接獲小吊球不停球直接勁射破網，法國先馳得點1：0。隨後比賽第27分鐘，法國獲得一顆角球並由剛進球的格里茲曼主開，球開進禁區裡讓瓦拉內（Raphaël Varane）頭頂破門得手，法國將比分迅速改寫至2：0。比賽第36分鐘，法國再靠著中鋒吉魯（Olivier Giroud）的進球，半場即以3：0取得大幅領先。

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下半場比賽第87分鐘，替補上陣的利馬（Thomas Lemar）抄球後直接將球直塞給姆巴佩（Kylian Mbappe）起腳射門得分，比分拉開到4分差。比賽在接近尾聲的第89分鐘，摩爾多瓦靠著安布羅斯（Vladimir Ambros）的進球終於開胡，但這球已無關勝負，終場比分4：1，法國輕鬆拿下勝利。

法國挾著拿下去年世界盃冠軍的氣勢，在歐洲國家盃資格賽首戰取得開門紅，其中法國陣中有著許多天賦滿滿的球員，不管是中生代的格里茲曼、博格巴、坎特（N'Golo Kanté），還是新生代代表姆巴佩、賀南德茲（Lucas Hernandez）和利馬等，這些充滿天份的球星將會是法國繼續挑戰歐洲國家盃冠軍的最大本錢。

本場比賽法國握有67.4%的控球時間，摩爾多瓦則是32.6%，兩隊射門次數比則是法國17：4摩爾多瓦，射正次數比為法國10：1摩爾多瓦，法國傳球次數達777次並有高達91%的傳球成功率，摩爾多瓦只有368次傳球並有75.3%的傳球成功率。

年僅20歲的法國天才小將姆巴佩於比賽尾聲攻進1球，強大的個人技巧使他未來發展無可限量。（歐新社）

取得進球的吉魯（圖中）與對友開心擊掌，反觀失球的摩爾瓦多球員神情低落。（路透社）

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