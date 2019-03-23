阿曼公開賽》您真配！ 林昀儒／鄭怡靜逆轉奪冠

林昀儒（左）和鄭怡靜奪冠。（取自鄭怡靜臉書）

〔記者許明禮／綜合報導〕頭號種子林昀儒／鄭怡靜，今晚在阿曼桌球公開賽混雙決賽，再度演出後來居上戲碼，以3:1（7:11、11:6、11:6、11:8）逆轉俄羅斯組合席多蘭柯／泰拉可娃，寫下第二次合作就奪冠的紀錄。

鄭怡靜過去和陳建安搭檔，在2017年世桌賽和去年奧地利公開賽，兩度殺進決賽，最終都以亞軍作收。為備戰東京奧運，鄭怡靜今年改和林昀儒搭配，兩人在一月份的匈牙利公開賽僅止於8強。

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這次阿曼公開賽，林昀儒／鄭怡靜一路過關斬將，順利完成奪冠任務，不過，這次屬於挑戰賽+等級，許多好手未參賽。下週卡達公開賽，中國、日本、南韓、香港都精銳盡出，對林昀儒／鄭怡靜來說，真正的考驗才要開始。

男單方面，名列第二、三種子的莊智淵、林昀儒持續分進合擊，雙雙挺進8強，只要再各闖一關，4強將上演「台灣內戰」，兩人上個月才在日本T聯賽交手，當時小林以直落三技壓老莊。

世界排名19的莊智淵以直落四輕取世界排名48的美國青奧銅牌卡納克，8強賽將遭遇克羅埃西亞選手普卡爾。

世界排名26的林昀儒則展現對歐洲球員的絕對壓制力，以4:0橫掃排名65的德國名將史提格，報了兩年前世錦賽落敗的一箭之仇。

林昀儒八強賽將對上葡萄牙好手阿波羅尼亞，過去兩人三度交手，包括上個月日本T聯賽，小林還沒輸過，擁有絕對優勢。

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