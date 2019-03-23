中職》獅隊牛棚失守 猿隊搶下職棒30年首勝

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職30年開幕戰由去年台灣大賽對戰組合Lamigo桃猿、統一獅交手，猿隊先發洋投李茲、獅隊洋投羅里奇各投5局，獅隊5局結束取得2分領先，但7局下卻全面失守，單局被猿隊打了11人次，終場猿隊6:2逆轉勝，搶下中職30年首場勝利。

猿隊打線前5局遭羅里奇封鎖，6局下獅隊換上知念廣彌，猿隊打擊才搶下1分，獅隊7局單局動用3位投手，但都止不住猿隊攻勢，其中郭嚴文右外野方向安打帶有2分打點，一舉超前。

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Lamigo桃猿郭嚴文（右）回休息區與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

猿隊新洋投李茲初登板，僅投5局用球數就破百，雖然送出9次三振，但也有3次四壞球保送。猿隊總教練洪一中說：「李茲球威不錯，但控球還可以更好。對方羅里奇也不容易對付，今天可能受天氣冷影響，前半段兩邊對直球的掌握都不夠好，後面我們才掌握機會。」

Lamigo桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

李茲說，很感謝球隊信任他，願意讓他投開幕戰，此役他的保送稍多，他則感到有些可惜，「這也是亞洲打者的習性，纏鬥性高、出現大量界外球，迫使投手用球數更高，如果能早些讓對方揮擊，讓球隊省下後援投手戰力，或許能贏得更輕鬆。」

擊出關鍵安打的郭嚴文則說，7局由於只要高飛犧牲打就能得分，他的策略就是挑偏高的球攻擊。

Lamigo桃猿郭嚴文敲出安打，超前比分。（記者陳志曲攝）



統一獅先發投手羅里奇。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林泓育敲出安打，追平比分。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿擊敗統一獅，拿下開幕戰勝利。（記者陳志曲攝）

統一獅落敗。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿拿下勝利，賽後施放煙火。（記者陳志曲攝）

中華職棒30周年熱鬧開幕，湧進13591名球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

中華職棒30周年熱鬧開幕，湧進13591名球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

中華職棒30周年熱鬧開幕，湧進13591名球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

中華職棒30周年熱鬧開幕，湧進13591名球迷進場觀戰。（記者陳志曲攝）

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