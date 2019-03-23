中職》右腳瘀青 羅里奇投5局提前退場

統一獅先發投手羅里奇。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕羅里奇延續上季勇奪防禦率王的壓制力，首次在中職開幕戰擔任先發就交出5局無失分的好投，礙於右腳拇指出現瘀青，只用82球就提前退場，導致統一獅於後段遭到對手逆轉。

羅里奇指出，雖然是球季的第1場，整體狀況其實還不錯，比賽中也很專注，雖然後2局的內容沒有前3局好，大致還在他的控制之中，「Lamigo桃猿在主場真的很強，但桃園球場不論氛圍、球迷，基本上是熱鬧大於壓力。」

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羅里奇投完5局只用82球，還有能力續投，礙於4局下處理林智平滾地球，右腳釘鞋在守備轉身時卡住，又因為投手板前有個洞，投球時右腳一直會拖到，5局下發現姆指出現瘀青，「這場我的釘鞋沒有釘鞋套，這只是小傷，對姆指的影響不大。」

獅隊6局下啟動牛棚，知念廣彌、王鏡銘、鄭鈞仁、林子崴接力才投2局共挨9安，讓比數從2：0變成2：6。

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