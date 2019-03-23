足球》梅西回歸也沒用 阿根廷爆冷敗給委內瑞拉

重返阿根廷國家隊的梅西，重新帶上隊長袖標的第1場比賽就輸球。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕南美內戰的國際友誼賽於馬競主球場─萬達大都會球場進行，由「潘帕斯雄鷹」阿根廷出戰世界排名第32的委內瑞拉，這是梅西（Lionel Messi）自世界盃後首度重披國家隊戰袍出征，只可惜這位阿根廷隊長未能取得入球，最終南美強權阿根廷爆冷以1：3輸給委內瑞拉，讓梅西回歸首戰就踢到鐵板。

比賽第6分鐘，委內瑞拉的羅沙里斯（Roberto Rosales）在中線附近一記長傳給跑在前線的朗頓（Salomón Rondón），朗頓完美地停球後直接起腳勁射破網，委內瑞拉先馳得點1：0。半場結束前的第44分鐘，委內瑞拉球員利用被犯規後的機會將球快開，穆里尤（Jhon Murillo）逮到機會在左路禁區外的邊緣內切後遠射進球，阿根廷半場就處於兩球落後的窘境。

請繼續往下閱讀...

直到比賽第59分鐘，阿根廷由梅西發動一起快攻，精準地將球分至左路的隊友洛‧塞爾索（Lo Celso），洛‧塞爾索再將球傳至中路插上前的國米前鋒L.馬丁尼斯（Lautaro Martínez）射門得分，阿根廷追回1球以1：2暫時落後。比賽第74分鐘，委內瑞拉的J.馬丁尼斯（Josef Martinez）在禁區內被犯規替球隊要到1顆12碼罰球，並由他自己操刀主罰進球，委內瑞拉將比分改寫成3：1，近乎澆熄阿根廷的反撲希望，終場比數就是3：1，委內瑞拉取得這場友誼賽的勝利。

這場比賽可說是兩隊為今年夏天即將到來的美洲盃所做的備戰，尤其上一屆只屈居亞軍的阿根廷隊於美洲盃冠軍更有強烈的渴望，阿根廷於2015美洲盃決賽敗給智利，2016年百年美洲盃也同是於決賽中，且又是延長PK大戰中惜敗智利，因此對於重返榮耀的阿根廷來說，2019年夏天是個相當重要的時刻。

本場比賽阿根廷握有66%的控球時間，委內瑞拉僅有34%的控球時間，阿根廷全場攻門11次包括3次射正，委內瑞拉雖僅7次射門但包含4次射正並攻進3球，進球效率相當高，阿根廷全場594次傳球，89.6%的傳球成功率，委內瑞拉僅309次傳球，傳球成功率則是79.3%。

贏球的委內瑞拉球員們賽後向球迷致謝。（法新社）

輸球的阿根廷球員們相當懊惱。（法新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/