SBL》夏普咬破下唇退場 勇士收下7連勝保季後賽前2種子優勢

SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆洋將 夏普（右）跳投。（記者王藝菘攝）



〔記者廖聿偉／板橋報導〕富邦勇士與裕隆今鏖戰到延長賽才分勝負，勇士張宗憲在延長賽獨拿5分，率隊87：83獲勝，收下本季最長的7連勝，戰績21勝12敗，追上台啤並列第一。

裕隆洋將夏普於第三節因傷退場，只能靠瓊斯苦撐，出賽全場最多的36分鐘，轟下27分和12籃板，但延長賽氣力放盡，只貢獻2分，無法助隊贏球。裕隆近7場吞下6敗。

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裕隆教練李啟億透露，「夏普被手肘擊中下巴，導致牙齒咬穿嘴唇，只能立即送醫縫合。」

勇士全隊獲得31次罰球，裕隆則僅有13次，罰球次數左右了比賽勝負。賽後李啟億對於裁判尺度表達不滿，認為兩隊做出相同動作，但卻有不同的吹判，總是對勇士較有利。

勇士靠著這波連勝氣勢，已確定以前2名晉級季後賽，將享有季後賽首輪休兵的優勢。

SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆洋將 瓊斯。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，富邦劉韋辰（右）帶球上籃，裕隆球員出手阻檔。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆周柏臣（左）帶球上籃，富邦球員出手阻檔。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，富邦林書緯。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，富邦賈西亞（中）帶球上籃，裕隆球員防阻不及。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，富邦賈西亞（右）帶球上籃，裕隆球員防阻不及。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆洋將 瓊斯（右）帶球上籃。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆胡凱翔（右）打球上籃，富邦球員防阻不及。（記者王藝菘攝）



SBL籃球聯賽，裕隆對富邦，裕隆呂政儒。（記者王藝菘攝）



富邦林書緯。（記者王藝菘攝）

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