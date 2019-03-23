環台送暖行第4日 63名企業菁英挑戰112公里極限

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行，今從屏東大鵬灣邁向第4天行程，也是11天行程中唯一1站沒有任何拜會而專注於騎車112公里的「期中考」，63名騎士挑戰海拔460公尺的南迴最高點壽卡，大家咬牙陸續完成挑戰後，興奮的相擁慶祝，更有女車友開心留下與奮的眼淚，也讓63名鐵騎送暖車隊的隊友之間更具凝聚力，為未來未完成的行程更添信心。

環台送暖行活動，今年號召全國各地企業先進IMC共63人騎乘自行車環台，募集500萬元之善款，資助各縣市政府轄下國小或國中家境清寒學生獎學金等，透過自身騎行自行車的行動來身體力行為全台各縣市小朋友送暖，車隊全程11天行程中，唯獨今是唯一沒有安排任何的拜會，總召楊宗銘說：「這也算是給騎士的一個期中考，我相信經過壽卡的洗鍊後，才真正能體會到環台所帶來給自身的淬鍊。」

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鐵騎環台隊伍今從大鵬灣出發，所幸今天氣轉陰，不像前兩天這麼炎熱下，雖然風勢轉大，但車友都頂著風努力往壽卡前進，讓大家最難忘懷的是一位羅姓女車友在從大鵬灣往東港途中摔車受傷，一度上車休息，但當大家要從楓港向壽卡前進時，這位羅姓女車友執意要下車親自體驗，當她最後抵達壽卡時雖然臉色已經慘白且幾乎快下不了車，但大家都一擁而上與她相擁或擊掌慶祝，展現了車友堅持的毅力，進而讓車隊彼此之間更加融洽和團結。

雖然己經是第四度挑戰壽卡，但總召楊崇銘每一次完成壽卡的挑戰後都有不同的感觸，他說：「幸好今天天氣並不炎熱，風雖然大，只要一步步慢慢前行還是可以完成，大家在壽卡完騎後，都可以對人性有了更深刻的理解，車友之間也更加融合團結，這也是環台讓人著迷的地方。」

車隊最終到太麻里結束一天112公長征，明天在台東縣政府將有獅子會F區獅友以及許多包括台東旅北同鄉會長周吾軒等友人，甚至還要特別從台北回到台東，將近400多人來來跟車隊會合，預期將是環台行程中最盛大的一站。

獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行。（官方提供）

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