美國報紙搞烏龍 朗神東京之戰憑空轟出滿貫砲

〔中央社〕日本旅美球星鈴木一朗在水手與運動家於東京進行2場海外開幕戰後引退。日本鄉親殷盼朗神開轟，但他兩戰5打席0安打，紐約「每日新聞」卻大搞烏龍，在標題寫道一朗轟出滿貫砲。

「紐約郵報」（New York Post）報導，水手20日首戰敲出滿貫砲的其實是桑塔納（Domingo Santana），最終水手以9比7搶勝。紐約每日新聞（Daily News）體育版使用的美聯社報導內容並無錯誤，但標題卻出大包，誤為一朗轟出滿貫砲。

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每日新聞目前由在芝加哥報系總部的人員負責校稿和版面設計，遭讀者諷刺報社是否有付薪水給相關人員，因為他們似乎連看都懶得看，才會出此大錯。

不只標題，每日新聞的圖片說明也出錯。這則報導旁的附圖是一朗揮棒、帥氣擊球，圖片下方的說明寫道：「水手擊敗運動家，搶下日本比賽首勝，鈴木一朗給了球迷想要的滿貫砲」。

紐約郵報指出，每日新聞年初解僱體育版主編巴羅（Eric Barrow），並取消這個職位，以體育讀者發展主管取代他。郵報諷刺說：「要培養體育和任何其他主題的讀者，最佳方式是轟出有力的新聞報導，但是務必要準確。」

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