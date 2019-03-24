阿曼公開賽》大逆轉晉級女單四強 鄭怡靜3個字說出關鍵

鄭怡靜（資料照，美聯社）

〔記者許明禮／綜合報導〕「台灣一姐」鄭怡靜今天凌晨克服局數1:3落後，以4:3逆轉擊退世界排名25的日本削球好手橋本帆乃香，挺進2019年阿曼桌球公開賽女單4強，今天下午兩點將和另一日本削球女將佐藤瞳爭奪決賽門票。

世界排名第8的鄭怡靜，面對初次交手的橋本帆乃香，前四局以3:11、14:12、4:11、5:11陷入苦戰﹔但第5局起，鄭怡靜如睡獅乍醒，完全翻轉形勢，以11:9、11:7、11:8連下3局，完成大逆轉。

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談到獲勝關鍵，鄭怡靜表示:「意志力吧﹗對手今天發揮得很好，沒有無謂的失誤，所以打得很艱難。」

鄭怡靜下一輪對上世界排名12的佐藤瞳，兩人去年兩度過招，鄭怡靜在卡達公開賽以1:4落敗，但之後在日本公開賽以4:1討回顏面，這次她希望自己能更沉得住氣。

男單方面，原本期待在4強出現的「台灣內戰」，隨著台灣一哥莊智淵在8強賽以3:4爆冷輸給世界排名70的克羅埃西亞新秀普卡爾後，宣告破局。

17歲合庫小將林昀儒在8強賽以4:0（11:8、11:9、11:9、11:9）收拾世界排名40的葡萄牙名將阿波羅尼亞，包括上個月日本T聯賽在內，小林生涯四度對上阿波羅尼亞還沒輸過。

林昀儒4強賽將對上普卡爾，另一場四強賽則由瑞典頭號種子法爾克對決印度好手賈納納塞卡倫。

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