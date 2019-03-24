網球》邁阿密最大冷門！謝淑薇3盤逆轉球后大坂直美晉16強

謝淑薇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕男、女共站的邁阿密網賽，謝淑薇無愧為「球后殺手」，歷經3盤苦戰大逆轉，4：6、7：6（7：4）、6：3扳倒了日本的現任世界球后大坂直美，不但爆出本屆最大冷門，也回報今年元月澳網大滿貫惜敗之仇。這也是小薇繼去年溫布頓大滿貫第3輪氣走羅馬尼亞哈勒普（Simona Halep）之後，生涯第二度擊敗當今全球排名No.1！

這項北美硬地大賽單打多達128籤，第27種子謝淑薇首輪免戰直接晉級，次輪初登場也挾6：2、7：5首挫過去兩度交手皆敗的美國地主瑞絲克（Alison Riske），連續第2年挺進第3輪。昨強碰已有兩座大滿貫女單冠軍的「日本小威」大坂直美，小薇汲取兩個月前澳網力戰3盤惜敗的教訓，歷經兩小時3盤拉鋸，後來居上強壓美日混血頭號種子勁敵，首度挺進16強，更中止對戰2連敗。

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謝淑薇擊倒球后大坂直美。（歐新社）

此役謝淑薇氣勢如虹，接連破發4：1開局，但大坂直美克服左膝不適，強發猛抽倒趕5局先馳得盤。次盤小薇從0：2咬上，雙方拉鋸進入搶7，她又從4：4連下關鍵3分，硬是扳回一城。戰線拉進決勝盤，小薇則從0：2發動反撲，第3、7局回破，取得5：3聽牌，第9局她把握機會「再見破發」，驚險贏得第2場面對現役世界球后的重大勝利。

32籤的女雙方面，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）排第3種子，首戰美國東道主組合克莉絲汀（Kaitlyn Christian）、穆罕默德（Asia Muhammad）。

謝淑薇苦戰三盤擊倒大坂直美。（歐新社）

大坂直美。（法新社）

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